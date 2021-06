Usa-Russia: Biden, pronti a cooperare se Mosca "lo desidera", Putin è "degno rivale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra Stati Uniti e Russia ci sono aree di cooperazione se Mosca “lo desidera”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante una conferenza stampa al termine del vertice della Nato a Bruxelles. "Chiarirò al presidente russo Vladimir Putin che ci sono aree in cui possiamo cooperare se lo desidera", ha detto Biden in vista dell’incontro con l’omologo di mercoledì a Ginevra. "Ho incontrato Putin, è intelligente e duro. Penso che sia un degno rivale", ha detto Biden. "La maggior parte di coloro con cui ho parlato durante il vertice, e si tratta di dieci o 12 leader (dei Paesi della Nato), mi hanno ringraziato e hanno detto di essere contenti del fatto che incontrerò" Putin, ha aggiunto Biden. Secondo il presidente degli Stati Uniti, il vertice con l’omologo russo giunge in un momento quanto mai “tempestivo”. (Beb)