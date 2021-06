Monza: firmati in Comune due nuovi patti di collaborazione per il verde pubblico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I cittadini sono capaci di ideare progetti straordinari pur nella loro semplicità, sottolinea l’assessore all’ambiente Martina Sassoli. L’attenzione di beni pubblici attraverso anche piccoli grandi gesti può generare un enorme valore per il territorio nell’interesse di tutti. Come è il caso di questo “Patto” che valorizza uno spazio verde pubblico, soprattutto ora che si avvicina l’estate". Il "Patto" ha una durata di due anni. I “Patti di collaborazione”, spiega l’assessore alla partecipazione Andrea Arbizzoni, “sono uno strumento che dà la possibilità a tutti i cittadini di prendersi cura dei beni comuni e averli in gestione o di offrire servizi alla città secondo regole certe e trasparenti. I 'Patti' aprono alla dimensione della cura che esce dall’ambito familiare per diffondersi sul territorio. E alla base della cura c’è sempre empatia, premura e assunzione di responsabilità. È questo il principio di partecipazione su cui si basano questi Patti". In occasione della firma dei due nuovi "Patti di collaborazione", ne sono stati ufficializzati altri quattro già operativi ("Parco Urbano Commestibile", "Bella Jajo", "Sala Studio San Fruttuoso" e "Ufficio Giovani") ed è stato rinnovato il "Patto" "Sgambatura Cani Monza a 4 Zampe". (Com)