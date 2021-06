Francia: liste complottiste alle prossime elezioni regionali e dipartimentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista delle prossime elezioni regionali e dipartimentali previste per il 20 e 27 giugno in tutta la Francia, sono state presentate delle liste civiche sulle quali figurano candidati provenienti da ambienti complottisti . Ne parla il quotidiano "Le Figaro", spiegando che l'obiettivo ufficiale di queste iniziative è "rimettere il cittadino al centro del processo democratico" ma in realtà sostengono posizioni anti-vaccini contro il coronavirus e anti-mascherine. Sui social network i candidati pubblicano slogan come "Propaganda di Stato" o "Lasciateci vivere" in riferimento alla gestione della crisi sanitaria. Molti di loro sono ex membri dei gilet gialli, mentre altri hanno cominciato a militare con l'arrivo della pandemia. Secondo i vari sondaggi locali, la maggior parte delle liste è data a meno dell'1 per cento.(Frp)