Sicurezza: Pinotti (Pd), attacchi digitali cresciuti del 20 per cento dal 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C’è stata una incredibile crescita dei reati legati alla cybersicurezza ed in particolare tra il 2019 ed il 2020 c’è stata una crescita del 20 per cento". Lo ha affermato il presidente della commissione Difesa del Senato ed esponente del Partito democratico, Roberta Pinotti, nel corso del convegno "Sicurezza cibernetica, nuove tecnologie e disinformazione". L’Italia, però, in tema di sicurezza digitale "non parte da zero e ha fatto un percorso interessante", ha aggiunto Pinotti ricordando l’importanza "dell’Agenzia per la cybersicurezza" nazionale. "E' poi fondamentale la formazione" perchè ciascuno "sia consapevole dei rischi", ha concluso la senatrice. (Rin)