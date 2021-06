Governo: Bersani (Articolo uno), quando parte pollaio Draghi lo zittisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando Conte parlava tutti i giorni quasi gli davano del pagliaccio, quindi Draghi magari preferisce non farlo troppo. Io in realtà vorrei che parlasse di più quando si scatena il pollaio all'interno della maggioranza, e dica 'Adesso state zitti!'". Lo ha affermato Pierluigi Bersani, deputato ed esponente di Articolo uno, ospite ad "Otto e mezzo", su La7. "Biden in politica estera ha ripreso una linea neo atlantista - ha continuato Bersani -. Meglio per noi perché almeno non litighiamo tutti i giorni come facevamo con Trump. Ovviamente questa posizione si scontrerà con qualche linea di coerenza. Quindi molto bene la posizione europea. Ma gli americani devono capire che la geografia vince sempre nella storia e noi con la Russia dobbiamo ragionare". (Rin)