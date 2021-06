© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è nessuna contraddizione con ciò che è stato detto da Ema, che ha fornito alcune indicazioni agli Stati membri per prendere decisioni a livello nazionale in diversi scenari". Lo ha segnalato, in merito alla vicenda dei vaccini contro il Covid-19, la presidente del Comitato tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Patrizia Popoli, ospite ad "Otto e mezzo", su La7. (Rin)