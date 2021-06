Vaccino: Popoli (Aifa), aggiorniamo nostre strategie con nuovi dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vaccinazione eterologa? I dati ci sono, non sono tantissimi è vero, ma ci sono. E proprio uno studio spagnolo pubblicato qualche giorno fa ha confermato che l'efficacia è molto buona, come già dimostrato dall'applicazione che c'è stata in altri Paesi europei. Ci troviamo in una condizione in cui stiamo acquisendo nuovi dati e dobbiamo aggiornare le nostre strategie sulla base di questi nuovi dati". Lo ha rilevato la presidente del Comitato tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Patrizia Popoli, ospite ad "Otto e mezzo", su La7. (Rin)