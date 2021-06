© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- A partire da domani sarà possibile visitare la Quadriennale d'arte 2020 – FUORI, in corso a Palazzo delle Esposizioni fino al 18 luglio 2021, senza prenotazione. L'ingresso è gratuito, dal martedì alla domenica, dalle ore 11 alle 20, e verrà regolamentato in loco dagli addetti al controllo accessi, secondo quanto stabilito dalle norme di contingentamento.- Conferenza stampa di fine mandato del Garante dell'Infanzia e dell'adolescenza Jacopo Marzetti. Prevista la presenza del Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Marco Vincenzi, del Vicepresidente della Giunta regionale, Daniele Leodori, del Presidente emerito del Consiglio regionale del Lazio, Consigliere Mauro Buschini. Presso la Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio (via della Pisana 1301, Roma) - Ore 11 (segue) (Rer)