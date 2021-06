Brasile: nel 2021 lotta alla corruzione indebolita rispetto al 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i punti critici evidenziati dai promotori dello studio spicca l'allarme sulla possibilità che "i vertici della procura federale e della polizia federale, nominati e sostenuti dal governo, possano continuare a subire pressioni per proteggere il presidente Jair Bolsonaro e la sua cerchia ristretta di consiglieri dalle indagini per corruzione". Inoltre "Bolsonaro nominerà un secondo giudice della Corte Suprema a metà del 2021, e sarà un'indicazione chiave di quanto il governo intenda aumentare la propria influenza sulla magistratura", scrivono dall'Americas Society, Council of the Americas and Control Risks. "Le recenti decisioni del tribunale hanno beneficiato gli imputati di alto profilo nell'indagine Lava Jato", si legge nello studio, in cui si cita l'annullamento delle condanne per l'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva. "L'annullamento di queste sentenze può influenzare altri imputati, ribaltando o annullando le decisioni nei casi giudicati da Lava Jato dal 2014", allerta lo studio. (segue) (Brb)