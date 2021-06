Brasile: nel 2021 lotta alla corruzione indebolita rispetto al 2020 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha inoltre registrato un calo dell'11 per cento nella categoria "democrazia e istituzioni politiche". In questo caso "lo stato dei rapporti conflittuali tra esecutivo e legislativi" è stato un fattore decisivo. In base a quando evidenziato nello studio "Il capitale politico di Bolsonaro è diminuito durante la pandemia, portando i suoi alleati a ricorrere alla politica del compromesso (pork-barrel politics) e dello scambio di fondi pubblici per sostegno in parlamento". Inoltre, "I livelli elevati di polarizzazione politica hanno anche ridotto la capacità di mobilitazione dei gruppi della società civile. Ciò si riflette in un leggero calo nella categoria società civile e media". Tuttavia, una variabile positiva in questa categoria è stata la qualità dell'informazione, aumentata del 3 per cento. "Il vivace ecosistema dei media del Brasile continua a fornire un controllo significativo sulle questioni di corruzione", conclude lo studio. (segue) (Brb)