Brasile: nel 2021 lotta alla corruzione indebolita rispetto al 2020 (5)

- Complessivamente, cinque dei 15 paesi della regione valutati hanno visto cali significativi nei loro punteggi, "riflettendo il deterioramento del contesto generale". Sette paesi hanno visto i loro punteggi rimanere per lo più invariati. Tre paesi hanno visto miglioramenti significativi. Le peggiori performances quest'anno sono quelle delle due maggiori economie dell'America Latina: Brasile e Messico. Il Brasile è stato superato da Perù e Argentina ed è sceso dalla quarta posizione occupata lo scorso anno alla sesta. Il Messico è passato dall'ottava all'undicesima posizione. Fanno eccezione invece in positivo soprattutto i paesi come Uruguay, Cile e Costa Rica, dove la qualità complessiva della democrazia e la forza delle istituzioni politiche rimangono elevate. I tre paesi si confermano nelle prime posizioni nella classifica 2021. Le leggi anticorruzione stanno avanzando lentamente attraverso le legislature in Cile e Colombia, che resta nella stessa posizione in classifica, settima. Seguono in classifica Ecuador e Panama che hanno registrato notevoli miglioramenti nell'indipendenza dei loro procuratori principali e nella loro capacità di contrastare la criminalità dei colletti bianchi. In decima posizione la Repubblica Dominicana. Il paese occupava lo scorso anno la tredicesima posizione. Chiudono la classifica Paraguay (stabile rispetto al 2020), Guatemala (perde due posizioni), Bolivia (perde una posizione) e Venezuela (stabile). (Brb)