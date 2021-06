© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Europa si è mossa in maniera molto seria perché l'acciaio verde che possiamo produrre in Europa con tecnologie decarbonizzate è molto meglio di quello di altre produzioni ad alto consumo di carbonio. Il mondo va verso la riduzione del carbonio e per farlo l'acciaio decarbonizzato è fondamentale". Lo ha detto il manager Franco Bernabè, ospite ad "Otto e mezzo", su La7. (Rin)