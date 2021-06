Ucraina: Zelensky, continuiamo a procedere verso l'adesione alla Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha accolto con favore la decisione emersa al vertice della Nato di mantenere attiva la politica delle porte aperte. È quanto affermato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un comunicato. "Siamo grati ai membri dell'Alleanza atlantica per una decisione così logica, che ha confermato pienamente la decisione del vertice della Nato di Bucarest del 2008", ha affermato Zelensky. Allo stesso tempo, il capo dello Stato ucraino ha osservato che "la decisione del vertice di quest'anno non ha limiti di tempo specifici per i prossimi passi nel nostro avvicinamento alla Nato, uno sviluppo che avevamo sperato". "Continueremo il processo delle riforme in ambito di sicurezza e della difesa al fine di soddisfare ulteriormente gli standard di interoperabilità con gli Stati membri della Nato", ha affermato Zelensky. "L'Ucraina, senza essere membro della Nato, sta già dando un contributo significativo alla sicurezza euro-atlantica. Affrontare l'aggressione russa ad est, durante la quale, purtroppo, continuano a morire dei soldati ucraini, è il nostro inestimabile contributo alla sicurezza dell'intera area euro-atlantica", ha affermato il capo dello Stato. "Il ruolo dell'Ucraina nel garantire la sicurezza globale deve essere adeguatamente valutato", ha sottolineato Zelensky che ha sottolineato come questi argomenti verranno affrontati durante il suo previsto incontro con l’omologo statunitense, Joe Biden, previsto alla fine di luglio. (Rum)