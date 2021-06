Casa, Fassina: da Caravaggio svolta per politiche abitative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il diritto all'abitare è una priorità sociale. Aggravata dal Covid. Ma da decenni affligge decine di migliaia di famiglie. Deve diventare anche una priorità politica a tutti i livelli di governo: comunale, regionale e nazionale. Le occupazioni sono questione sociale, non di ordine pubblico. È ora di una svolta: gli sgomberi sono il fallimento della politica e delle istituzioni. Non ci può essere legalità senza giustizia sociale". E' quanto ha dichiarato in una nota Stefano Fassina, consigliere di SinistraXRoma, candidato alle primarie del centrosinistra durante la conferenza stampa organizzata a via del Caravaggio dai movimenti per il diritto all'abitare. "Grazie anche alla vostra lunga lotta, determinata e intelligente, avete saputo fare di una vicenda specifica una questione politica generale. È urgente riavviare dopo decenni di abbandono le politiche per garantire il diritto alla casa: in Parlamento, siamo riusciti ad inserire nel Pnrr un capitolo per l'edilizia residenziale pubblica a canone sociale. La casa è decisiva per combattere diseguaglianze e povertà. La lotta portata avanti da qui ha avuto la capacità di coinvolgere la città: da via Cardinal Capranica a via del Caravaggio, si può determinare una svolta per le politiche pubbliche per il diritto all'abitare.", ha concluso Fassina (Com)