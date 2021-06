Monza: firmati in Comune due nuovi patti di collaborazione per il verde pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È il verde pubblico il tema al centro dei due nuovi "Patti di collaborazione" firmati oggi al comune di Monza: “Fiori e Colori per i Bambini dell’Alfieri” e “Pulizia Canale Villoresi-via Buonarroti-Corso Milano”. “Il lockdown ha sospeso momentaneamente alcuni di questi interventi - dichiara il Sindaco Dario Allevi - ma i cittadini non si sono mai fermati e chi ha potuto ha spontaneamente dirottato il suo impegno sulle nuove emergenze, per esempio attivandosi per consegnare la spesa a casa a persone anziane o che non potevano muoversi. Proprio l’assunzione di responsabilità nei confronti del prossimo e dei beni comuni tipica dei 'Patti di Collaborazione', nel post emergenza Covid-19, può rappresentare una leva importante per la ripartenza della città”. Con il “Patto” “Fiori e colori per i bambini dell’Alfieri”. spiega l’assessore ai lavori pubblici Simone Villa, “i cittadini di San Fruttuoso potranno collaborare a quella che viene generalmente chiamata 'manutenzione ordinaria': del resto conoscono bene i bisogni del territorio che abitano e hanno le competenze e le capacità necessarie. In questo modo si possono sviluppare sentimenti di appartenenza, di comunità, di orgoglio di cui oggi se ne sente un enorme bisogno”. (segue) (Com)