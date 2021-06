Monza: firmati in Comune due nuovi patti di collaborazione per il verde pubblico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo informale “Cittadini Attivi San Fruttuoso”, composto da 15 cittadini e rappresentato da Stefano Vergani, ha sottoscritto con l’amministrazione un “Patto di collaborazione” per la sistemazione dell’aiuola posizionata all’esterno della scuola primaria "Alfieri" nel quartiere San Fruttuoso. Il "Patto" prevede la fornitura e la posa di materiali e piante, la sostituzione periodica delle piante ornamentali, la carteggiatura e la riverniciatura della cassetta postale. L’obiettivo è offrire al quartiere un ambiente esteticamente gradevole e pulito, considerata anche la vicinanza all’edificio scolastico, mentre la durata è fissata in tre anni. Due cittadini attivi, Veronica Caimi e Tommaso Paltrinieri, hanno sottoscritto un "Patto" che prevede, invece, la pulizia periodica (una volta alla settimana) dell’area del Canale Villoresi, tra via Buonarroti e Corso Milano, un’area che si caratterizza per un alto passaggio di pedoni e ciclisti. L’obiettivo del "Patto", che coinvolge il quartiere Regina Pacis/San Donato, è contribuire al decoro cittadino e trasmettere con l’esempio pratico, il messaggio dell’importanza del rispetto e della tutela ambientale. (segue) (Com)