- "Sull'Ilva di Taranto, io credo che in Italia una miglior squadra di Bernabè, Cae e Mapelli non ce n'è. Quindi, se non ce la fanno loro non ce la fa nessuno". Lo ha detto Pierluigi Bersani, deputato ed esponente di Articolo uno, ospite ad "Otto e mezzo", su La7.(Rin)