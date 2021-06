Roma 2021: Angelucci (Pd), Letta e Gualtieri in VI municipio segnale forte per città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ad una settimana dalle Primarie del 20 giugno a Roma oggi Enrico Letta e Roberto Gualtieri candidato del Pd al comune insieme a Fabrizio Compagnone candidato del Pd alla Presidenza del municipio hanno visitato il Teatro di Tor Bella Monaca, una delle tante eccellenze del territorio". Lo dichiara in nota Mariano Angelucci membro dell’assemblea nazionale del Pd. "Poi hanno incontrato decine di cittadini, associazioni e comitati e tutta la comunità del Pd del VI municipio. Un bel pomeriggio di confronto. Ripartire dalle periferie deve essere una frase che va riempita di contenuti perché i cittadini possano avere fiducia in noi e questo lo si potrà fare solo collaborando, ascoltando e supportando chi in tutti questi anni, in questi territori così difficili, ha continuato lavorare. Roberto Gualtieri insieme al nostro Segretario nazionale Enrico Letta oggi hanno dimostrato di averlo compreso. Un bel punto di partenza. Bene così per la nostra città“. (Com)