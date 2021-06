Brasile: nel 2021 lotta alla corruzione indebolita rispetto al 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha perso efficacia nella lotta contro la corruzione e viene superato da Perù e Argentina nella classifica composta da 15 paesi dell'America latina stilata dall'Americas Society/Council of the Americas and Control Risks. In base allo studio "i paesi con un punteggio più alto sono considerati più propensi a individuare gli attori corrotti, perseguirli e punirli". L'indice analizza 14 variabili, tra cui l'indipendenza delle istituzioni legali, la forza del giornalismo investigativo e il livello di risorse disponibili per combattere la criminalità dei colletti bianchi. L'Indice ccc è suddiviso in tre indicatori: capacità giuridica, democrazia e istituzioni politiche e qualità dell'informazione. Il Brasile è passato dalla quarta alla sesta posizione con un peggioramento rispetto a tutti gli indicatori considerati. Complessivamente il punteggio del Brasile è passato dal 5.52 del 2020 al 5.07 del 2021. Il peggioramento è ancora più spiccato rispetto al 2019, primo anno dell'indagine, in cui il paese ha raggiunto un punteggio di 6.14. (segue) (Brb)