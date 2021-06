Germania: il programma elettorale di Cdu-Csu, meno tasse e precedenza al privato sullo Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riduzione delle tasse, sia sulle persone fisiche sia sulle imprese, e precedenza del settore privato sullo Stato. Sono questi i pilastri del programma con cui intende presentarsi alle elezioni del Budestag del 26 settembre l'Unione, gruppo popolare formato al parlamento federale da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu). È quanto riferisce il quotidiano “Hadelsblatt”, che ha visionato la bozza del manifesto elettorale, la cui presentazione è prevista per il 23 giugno prossimo. Il programma verrà illustrato dai presidenti dei due partiti, Armin Laschet per la Cdu e Markus Soeder per la Csu, con il primo che è candidato cancelliere per l'Unione. Intanto, nella bozza si legge: “Assicureremo tasse basse, eque e semplici”. Cdu e Csu intendono, inoltre, “creare spazio” per le aziende e aiutarle a “rimanere competitive”. I popolari evidenziano poi che non intendono modificare i vincoli di bilancio previsti dalla Costituzione tedesca e abolire del tutto il contributo di solidarietà, “in maniera graduale e più rapida possibile”. L'aliquota massima del 42 per cento dovrebbe essere versata soltanto dai redditi più elevati di quelli attuali. Cdu e Csu promettono anche di aumentare gli assegni familiari e il sussidio destinato agli adulti. Al fine di sostenere le imprese, l'onere fiscale sugli utili che rimangono alle aziende verrà limitato al 25 per cento. L'Unione rifiuta gli aumenti delle tasse e, in particolare, il ripristino dell'imposta patrimoniale che, seppur non formalmente abolita, in Germania non viene riscossa dal 1997 a seguito di una sentenza della Corte costituzionale federale (BVerfg). (segue) (Geb)