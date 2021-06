Germania: il programma elettorale di Cdu-Csu, meno tasse e precedenza al privato sullo Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cdu e Csu vogliono garantire che i cittadini “possano costruire prosperità”, anche nella previdenza per la vecchiaia. Inoltre, la partecipazione al capitale delle aziende da parte dei dipendenti deve essere migliorata. Viene escluso ogni innalzamento dell'età pensionabile diverso da quello già previsto a 67 anni, che dovrebbe avvenire “a piccoli passi”. Oltre ai regimi pensionistici privati ​​e aziendali, l'Unione continua a basarsi sull'assicurazione pensionistica obbligatoria, che “rimarrà il pilastro centrale per la maggior parte delle persone. A loro volta, i “mini-jobs” dovrebbero generalmente essere soggetti a un'assicurazione pensionistica, con eccezioni soltanto per scolari, studenti e pensionati. (segue) (Geb)