Germania: il programma elettorale di Cdu-Csu, meno tasse e precedenza al privato sullo Stato (3)

- In materia, di sanità, per garantire il finanziamento degli ospedali, Cdu e Csu propongono che lo Stato federale sostenga i Laender con cinque miliardi di euro di investimenti. Allo stesso tempo, l'Unione conferma il proprio impegno al conseguimento degli obiettivi di protezione del clima stabiliti dall'Accordo di Parigi. In tale prospettiva, i popolari mirano a raggiungere la neutralità climatica in Germania entro il 2045. A tal riguardo, Cdu e Csu notano come in alcuni settori le emissioni inquinanti non potranno essere del tutto eliminate. La soluzione saranno, quindi, “le emissioni negative in altri comparti attraverso progetti di ricerca, sviluppo e pilota”. Lo scopo ultimo è confermare la Germania nel suo ruolo di Paese industrializzato, ma climaticamente neutro. In tale contesto, l'Unione promette che la Germania “si assumerà una grande responsabilità per garantire che il mondo diventi neutrale per il clima nel 2050”. Nel lungo periodo, l'Unione vuole ottenere l'istituzione di un sistema globale di scambio di quote di emissioni in modo che la CO2 abbia un prezzo in tutto il mondo. (segue) (Geb)