Germania: il programma elettorale di Cdu-Csu, meno tasse e precedenza al privato sullo Stato (4)

- Al fine di proteggere l'economia tedesca dalle distorsioni nella concorrenza globale, Cdu e Csu intendono battersi per “standard internazionali più elevati e prezzi adeguati”. I due partiti sono convinti che la neutralità climatica “diventerà un vantaggio competitivo” per la Germania. Gli investimenti nella tecnologia del clima e nell'efficienza energetica per ridurre la CO2 dovrebbero quindi essere meglio deducibili dalle tasse in futuro. Allo stesso modo, l'espansione delle fonti rinnovabili deve essere accelerata in modo da coprire la domanda di energia in forte aumento. Lo Stato dovrebbe, quindi, “dare il buon esempio: in quanto importante acquirente di tecnologie future e modello di comportamento per le imprese sostenibili, l'Unione vuole una valutazione di sostenibilità vincolante per tutte le leggi”. (segue) (Geb)