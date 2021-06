Germania: il programma elettorale di Cdu-Csu, meno tasse e precedenza al privato sullo Stato (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In materia di pubblica amministrazione, Cdu e Csu mirano a un'organizzazione dello Stato “orientata ai compiti con responsabilità chiare, strutture efficienti, processi più rapidi, una digitalizzazione completa, moderna aperto e permeabile”, con una “cultura dell'innovazione” che consenta “nuove idee”. Inoltre, la pubblica amministrazione dovrebbe essere “più vicina al cittadino, più semplice e più facile per gli utenti”. A tal fine, riveste un ruolo centrale lo sviluppo della digitalizzazione, in quello che Laschet ha descritto in precedenza come “il decennio di modernizzazione” della Germania. (segue) (Geb)