Germania: il programma elettorale di Cdu-Csu, meno tasse e precedenza al privato sullo Stato (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riforme promesse da Cdu e Csu riguardano anche il federalismo, sulla base del principio di sussidiarietà tra Stato, Laender e comuni. In particolare, i problemi dovrebbero essere risolti a livello locale e la cooperazione tra le componenti dell'ordinamento dovrebbe avvenire “soltanto dove utile”. In maniera analoga, Cdu e Csu sostengono il principio “Il privato prima dello Stato”. Per la pubblica amministrazione, ciò significa puntare sul digitale con decisione, “soprattutto con soluzioni aperte, ossia non con fornitori come Microsoft che creano dipendenze”. Per tale motivo, il governi federale, i Laender e i comuni devono “lavorare insieme e creare insieme standard e interfacce aperti come base per un'infrastruttura amministrativa, in modo che le autorità possano comunicare meglio tra loro”. In termini di infrastrutture, l'Unione intende investire più sulla rete ferroviaria che sulle strade, ma non senza tralasciare la realizzazione di autostrade, superstrade e tangenziali. “Evitare gli ingorghi è parte della protezione del clima”, si legge nel programma elettorale della Cdu e della Csu. Allo stesso tempo, i popolari vogliono collegare il trasporto individuale e pubblico tramite “stazioni di mobilità”, nonché promuovere “soluzioni autonome”. (Geb)