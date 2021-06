Migranti: Battilocchio (FI), in Europa forza Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Immigrazione del movimento azzurro rileva che "i numeri di queste ore (con sbarchi incontrollati, hotspot al collasso) stanno stancamente passando sulle agenzie e c'è il serio rischio che questa emergenza in corso diventi una routine nella narrazione di un'Italia presa dalle imminenti ferie estive". Il parlamentare aggiunge in una nota: "La situazione sta diventando insostenibile e, come accade da anni, l'Italia è lasciata sostanzialmente sola nella gestione della problematica. È inammissibile. Bene ha fatto il presidente Draghi a pretendere che il tema migrazioni sia uno dei punti in agenda nel prossimo Consiglio Europeo della settimana prossima. Draghi si faccia sentire nel ribadire che la questione del controllo delle frontiere e del contrasto all'immigrazione clandestina deve avere necessariamente una cornice comunitaria". Per l'esponente di FI, "su questa vicenda l'Europa si sta seriamente giocando la faccia. Forza presidente Draghi - conclude Battilocchio -, alziamo la voce ed esigiamo risposte celeri, efficaci, comuni. Forza Italia sarà convintamente al suo fianco nel sostenere questa richiesta". (Com)