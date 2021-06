Francia-Germania: Della Vedova a Palermo per l'inaugurazione del centro culturale franco-tedesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario Benedetto Della Vedova ha partecipato oggi a Palermo all’inaugurazione del progetto Kultur Ensemble, residenza di produzione e creazione artistica curata dagli istituti culturali di Francia e Germania. Presenti all’evento con il sindaco Leoluca Orlando, anche Michelle Muentefering, ministra aggiunta per la Politica culturale internazionale di Germania, e Jean-Baptiste Lemoyne, segretario di Stato francese incaricato del turismo, dei francesi all’estero e della francofonia, nonché gli ambasciatori di Germania e Francia in Italia, Viktor Elbling e Christian Masset. “A Palermo l’Istituto di cultura francese e l’Istituto Goethe promuovono da mezzo secolo le lingue e le culture francesi e tedesche in un incontro fecondo con la cultura italiana” - ha ricordato Della Vedova. Il sottosegretario ha poi rimarcato la dimensione europea del progetto, che mira a promuovere una nuova mobilità europea degli artisti, per favorire l’apertura e la crescita culturale dell’Unione, come ricordato anche da Muentefering e Lemoyne. “Il rapporto bilaterale franco-tedesco – ha spiegato infatti Della Vedova – si fa trilaterale, e include pienamente l’Italia per il consolidamento dei legami tra i nostri Paesi, i nostri Paesi e l’Europa, i nostri Paesi e il Mediterraneo. I nostri artisti useranno le radici comuni europee per promuovere nel mondo l’Europa, a partire dalla città di Palermo”. (Com)