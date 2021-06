Cultura: Gualtieri, è diritto, risorsa e partecipazione, al centro di nostra visione su Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La cultura è un diritto, la cultura è una risorsa, la cultura è partecipazione. Roma deve investire sui suoi beni culturali e sull'economia della cultura, della conoscenza e della scienza". Lo ha detto il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco, Roberto Gualtieri, in occasione della sua visita elettorale al Teatro Tor Bella Monaca nel Municipio VI. "Allo stesso tempo Roma deve costruire una eccellenza mondiale, per valorizzare tutte le energie che dal basso animano la scena culturale della città e che spesso non sono conosciute e aiutate - ha aggiunto -. Chiediamo a tutti quelli che operano nel settore di aiutarci a fare di Roma una Capitale della cultura. Questo richiede politiche a livello capitolino, dialogo con il governo che sta investendo molto su questo, ma anche dialogo con i cittadini. La cultura, insieme alla sostenibilità e alla coesione sociale - ha concluso -, è al centro della nostra visione di Roma". (Rer)