Russia: Nato, senza rispetto diritto internazionale non si può tornare a business as usual

- Fino a quando la Russia non dimostrerà il rispetto del diritto internazionale e dei suoi obblighi e responsabilità internazionali, non si potrà tornare al "business as usual". E' quanto si legge nel comunicato congiunto rilasciato dopo il summit dai leader della Nato. Il testo si compone di 61 punti e dedica alle relazioni con la Russia i capitoli dal 9 al 15. "Per più di venticinque anni, la Nato ha lavorato per costruire un partenariato con la Russia, anche attraverso il Consiglio Nato-Russia. Mentre la Nato mantiene i suoi impegni internazionali, la Russia continua a violare i valori, i principi, la fiducia e gli impegni delineati nei documenti concordati che sono alla base delle relazioni Nato-Russia. Riaffermiamo le nostre decisioni nei confronti della Russia concordate al vertice del Galles del 2014 e in tutti i nostri successivi incontri della Nato", hanno scritto i leader. "Abbiamo sospeso ogni cooperazione civile e militare pratica con la Russia, pur rimanendo aperti al dialogo politico. Fino a quando la Russia non dimostrerà il rispetto del diritto internazionale e dei suoi obblighi e responsabilità internazionali, non si potrà tornare al 'business as usual'. Continueremo a rispondere al deterioramento del contesto di sicurezza migliorando la nostra deterrenza e la nostra posizione di difesa, inclusa una presenza avanzata nella parte orientale dell'Alleanza. La Nato non cerca lo scontro e non rappresenta una minaccia per la Russia. Le decisioni che abbiamo preso sono pienamente coerenti con i nostri impegni internazionali e pertanto non possono essere considerate da nessuno in contraddizione con l'Atto istitutivo Nato-Russia", hanno spiegato. (segue) (Beb)