Russia: Nato, senza rispetto diritto internazionale non si può tornare a business as usual (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i leader alleati "la Russia ha continuato a diversificare il suo arsenale nucleare, anche dispiegando una serie di sistemi missilistici a corto e medio raggio", "ha ricapitalizzato circa l'80 per cento delle sue forze nucleari strategiche e sta espandendo le sue capacità nucleari perseguendo armi nuove e destabilizzanti e una vasta gamma di sistemi a doppia capacità". Inoltre, "la strategia nucleare della Russia e la modernizzazione, la diversificazione e l'espansione dei sistemi di armi nucleari globali, compreso l'aumento qualitativo e quantitativo delle armi nucleari non strategiche russe, supportano sempre più una posizione più aggressiva di intimidazione strategica. Continueremo a lavorare a stretto contatto per affrontare tutte le minacce e le sfide poste dalla Russia". I leader ribadiscono il loro "sostegno all'integrità territoriale e alla sovranità di Ucraina, Georgia e Repubblica di Moldova all'interno dei loro confini internazionalmente riconosciuti". "In conformità con i suoi impegni internazionali, chiediamo alla Russia di ritirare le forze che ha di stanza in tutti e tre i Paesi senza il loro consenso. Condanniamo fermamente e non riconosceremo l'annessione illegale e illegittima della Crimea da parte della Russia e denunciamo la sua occupazione temporanea. Gli abusi e le violazioni dei diritti umani contro i tartari di Crimea e i membri di altre comunità locali devono finire". Per gli alleati, "il recente massiccio rafforzamento militare e le attività destabilizzanti della Russia all'interno e intorno all'Ucraina hanno ulteriormente intensificato le tensioni e minato la sicurezza". "Chiediamo alla Russia di invertire il suo rafforzamento militare e di smettere di limitare la navigazione in alcune parti del Mar Nero. Chiediamo inoltre alla Russia di smettere di ostacolare l'accesso al Mar d'Azov e ai porti ucraini". (segue) (Beb)