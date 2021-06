Russia: Nato, senza rispetto diritto internazionale non si può tornare a business as usual (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli alleati spiegano anche che la Russia, come firmatario degli accordi di Minsk, ha "una responsabilità significativa al riguardo" e per questo chiedono a Mosca "di smettere di alimentare il conflitto fornendo sostegno finanziario e militare alle formazioni armate che sostiene nell'Ucraina orientale". "Ribadiamo il nostro pieno sostegno alla missione speciale di monitoraggio dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) in Ucraina. Sottolineiamo l'importanza di garantire la sua sicurezza e l'accesso pieno e senza ostacoli in tutto il territorio dell'Ucraina, compresa la Crimea e il confine Russia-Ucraina, in conformità con il suo mandato", si legge. "Chiediamo inoltre alla Russia di revocare il riconoscimento delle regioni dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud della Georgia come Stati indipendenti; attuare l'accordo di cessate il fuoco del 2008 mediato dall'Ue; di porre fine alla militarizzazione di queste regioni e ai tentativi di separarle con la forza dal resto della Georgia attraverso la continua costruzione di ostacoli simili a frontiere; e di porre fine alle violazioni dei diritti umani, alle detenzioni arbitrarie e alle molestie dei cittadini georgiani. Ribadiamo il nostro fermo sostegno alle Discussioni internazionali di Ginevra. Chiediamo inoltre alla Russia di impegnarsi in modo costruttivo nel processo di risoluzione della Transnistria. Ci impegniamo a sostenere le riforme democratiche della Repubblica di Moldova e a fornire assistenza attraverso la nostra iniziativa di rafforzamento delle capacità di difesa e sicurezza correlata", si legge ancora. (segue) (Beb)