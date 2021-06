Russia: Nato, senza rispetto diritto internazionale non si può tornare a business as usual (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, i leader spiegano di rimanere "aperti a un dialogo periodico, mirato e significativo con una Russia disposta a impegnarsi sulla base della reciprocità nel Consiglio Nato-Russia, al fine di evitare malintesi, errori di calcolo ed escalation involontarie e di aumentare la trasparenza e la prevedibilità. Gli incontri del Consiglio Nato-Russia ci hanno aiutato a comunicare chiaramente le nostre posizioni e siamo pronti per il prossimo incontro del Consiglio. Continueremo a concentrare il nostro dialogo con la Russia sulle questioni critiche che dobbiamo affrontare. Il conflitto all'interno e intorno all'Ucraina è, nelle circostanze attuali, il primo argomento della nostra agenda", hanno chiarito. "La Nato rimane impegnata a fare buon uso delle linee di comunicazione militari esistenti tra entrambe le parti per promuovere la prevedibilità e la trasparenza e per ridurre i rischi, e invita anche la Russia a farlo. Continuiamo ad aspirare a un rapporto costruttivo con la Russia quando le sue azioni lo rendono possibile", hanno sottolineato i leader. (Beb)