Editoria: Mulè, scomparsa di Livio Caputo lascia vuoto incolmabile

- Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa, afferma che "la scomparsa di Livio Caputo lascia un vuoto incolmabile nel giornalismo italiano. Un uomo colto, raffinato, liberale nelle idee e nelle azioni. Una penna brillante - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota -. Livio non scriveva per gli altri e mai per sé. È stato il capitano coraggioso di una nave che ha 'lasciato' solo quando era sicura in porto, lontana dalle tempeste in alto mare. Ha aspettato con la pazienza che solo un professionista del suo carisma poteva avere, ha onorato fino alla fine un impegno che più che un lavoro era la sua vita". Mulè conclude: "Ai suoi familiari vanno le mie più sentite condoglianze. Mi stringo al dolore della famiglia de 'Il Giornale', di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarlo". (Com)