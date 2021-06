Roma 2021: Gualtieri, consenso in periferia si recupera riducendo disuguaglianze sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto alla perdita di consenso del Pd in alcuni quartieri romani "il punto non è tornare in periferia ma portare i temi della riduzione delle disuguaglianze al centro della nostra proposta politica". Lo ha detto il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco, Roberto Gualtieri, in occasione della sua visita elettorale al Teatro Tor Bella Monaca nel Municipio VI. A chi gli chiedeva come si recupera il consenso in uno dei territori spesso più decisivi in ottica elettorale, Gualtieri ha risposto: "Mettendo al centro il tema del lavoro e della buona occupazione, il welfare e le politiche sociali. Il punto è essere fisicamente presenti, e noi ci siamo, ma anche avere una chiarezza della nostra agenda. Da ministro - ha sottolineato - ho insistito molto in politiche economiche, con una forte attenzione per gli ultimi. Il reddito di cittadinanza deve essere migliorato, con le politiche del lavoro, ma va mantenuto. Ora occorre organizzare il welfare delle periferie. Il Recovery in questo ci può aiutare. E anche la cultura - ha concluso - è un diritto primario, di cittadinanza, e penso che qui i teatri si possano riempire più che altrove". (Rer)