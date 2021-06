© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala visita il Centro diurno "Bassanini-Tremontani",via Sammartini, 116 (ore 14:30)REGIONESi riunisce il Consiglio regionale. All’ordine del giorno il progetto di legge sull’istituzione del Garante per la tutela delle persone con disabilità e il progetto di legge sul recupero del patrimonio edilizio dismesso.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 10 - 19)Punto stampa del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dell'assessore regionale all'Ambiente e clima Raffaele Cattaneo, per presentare gli incentivi per sostituire i veicoli inquinanti.Palazzo Pirelli, Sala Stampa, primo piano sotterraneo, via Fabio Filzi, 22 (ore 12)“Cucinare al fresco”: presentazione del primo libro di ricette ideate dalle persone detenute nelle carceri italiane. All’evento sono presenti il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia,Alessandro Fermi, il Provveditore regionale, Pietro Buffa, il direttore della casa circondariale di Como, Fabrizio Rinaldi, e la coordinatrice Arianna Augustoni.Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone, via Fabio Filzi, 22 (ore 13)VARIEL'arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, inaugura il centro diurno "Bassanini-Tremontani" per persone senza dimora. Intervengono: il Sindaco Giuseppe Sala; il direttore della Fondazione Caritas Ambrosiana, Luciano Gualzetti; il Presidente della Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti; il responsabile Asset Immobiliari RFI (Gruppo FS Italiane), Ilaria Maggiorotti; il Presidente di Enel ed Enel Cuore, Michele Crisostomo e Chiara Bassanini, figlia di Bassanini Tremontani.via Sammartini, 116 (ore 14:30)Presentazione di un Centro di Competenza Lombardo di stampa 3d e realtà virtuale per la medicina personalizzata. Intervengono: Elio Franzini (Rettore Università degli Studi di Milano), Letizia Moratti (Assessore al Welfare Regione Lombardia), Gian Vincenzo Zuccotti (Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano), Paolo Milani(Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Milano), Maurizio Vertemati (Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche L. Sacco, Università degli Studi di Milano), Gloria Pelizzo (Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche L. Sacco, Università degli Studi di Milano), Angelo Vanzulli Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia Università degli Studi di Milano e Struttura Complessa di Radiologia ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda).Aula Magna via Festa del Perdono 7, con diretta streaming su @LaStatale (ore 14:30)Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, partecipa all'evento on line "Perché l'ambiente? Perché ora?", all'interno del Bam Forum - Dialoghi per l'ambiente organizzato dalla BAM Biblioteca degli Alberi Milano, in collaborazione con Fondazione Corriere della Sera e Fondazione Riccardo Catella.diretta streaming sui siti di BAM, Fondazione Corriere della Sera e Corriere della Sera (ore 18:30)MONZAIl Sindaco Dario Allevi, l'assessore ai lavori pubblici, Simone Villa e l'assessore al Commercio, Massimiliano Longo, incontrano i giornalisti per presentare la conclusione dei lavori di riqualificazione di via Mantegazza.via Mantegazza (ore 12:00) (Rem)