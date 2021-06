Roma 2021: Gualtieri e Letta a Tor Bella Monaca, città riparte con cultura e lotta disuguaglianze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima uscita elettorale del candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco, Roberto Gualtieri, insieme al segretario dem, Enrico Letta. Per l'occasione i due hanno incontrato alcuni residenti del Municipio VI al Teatro Tor Bella Monaca. Un punto sulla cultura, ma anche sul contrasto alle disuguaglianze. "La cultura è un diritto, la cultura è una risorsa, la cultura è partecipazione - ha detto Gualtieri -. Roma deve costruire una eccellenza mondiale, per valorizzare tutte le energie che dal basso animano la scena culturale della città e che spesso non sono conosciute e aiutate - ha aggiunto -. Chiediamo a tutti quelli che operano nel settore di aiutarci a fare di Roma una Capitale della cultura". Rispetto alla perdita di consensi del Pd in alcuni territori della Capitale, Gualtieri ha poi spiegato che "il punto non è tornare in periferia, ma portare i temi della riduzione delle disuguaglianze al centro della nostra proposta politica" e mettere "al centro il tema del lavoro e della buona occupazione, il welfare e le politiche sociali. Il punto è essere fisicamente presenti, e noi ci siamo, ma anche avere una chiarezza della nostra agenda". (Rer)