Germania: Merkel ribadisce volontà di raggiungere obiettivo Nato 2 per cento

- La cancelliera Angela Merkel ha ribadito la volontà della Germania di raggiungere l'obiettivo del 2 per cento del Pil in spese militari, stabilito dall'Alleanza atlantica per tutti gli Stati parte nel 2014 con scadenza nel 2024. Al termine del vertice della Nato tenuto oggi a Bruxelles, Merkel ha dichiarato che l'intesa può funzionare solo se i membri “non soltanto si ricordano dei valori comuni”, ma “naturalmente” danno anche “ciascuno il proprio contributo”. La cancelliera ha quindi evidenziato che, “per la Germania, ciò significa riconoscere gli accordi e gli obiettivi della Nato, a cui naturalmente appartiene il 2 per cento” del Pil negli investimenti per la difesa. Per Merkel, la Germania intende raggiungere tale obiettivo “verso il 2030”. (Geb)