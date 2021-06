Cultura: Franceschini, con Tuono Pettinato arte del fumetto perde artista brillante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi stringo alla famiglia di Tuono Pettinato e ai tanti amanti del fumetto in questa triste giornata in cui la nona arte perde un autore brillante. Ho avuto l'onore e il piacere di presentare le tavole di Andrea nel corso delle due edizioni di 'Fumetti nei musei', un progetto del ministero della Cultura per raccontare con nuovi linguaggi le collezioni del patrimonio culturale italiano. Andrea ha curato il volume dedicato alla galleria dell'Accademia di Firenze: la storia e i suoi protagonisti continueranno a vivere nel fumetto e nelle tavole che ha generosamente donato all'Istituto centrale della grafica partecipando alla costituzione del primo fondo fumetti del patrimonio dello Stato". Lo afferma in una nota il ministro della Cultura, Dario Franceschini, nel giorno della precoce scomparsa del fumettista Tuono Pettinato.(Com)