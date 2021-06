Covid: Bolognini (Lega), auspico governo riapra le discoteche dall'1 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riaprire, a Milano come in tutta Italia, discoteche e sale da ballo a partire dal primo luglio sarebbe non solo un ulteriore passo verso la normalità, ma anche, finalmente, il segnale della ripartenza per un comparto che per troppo tempo non ha avuto la possibilità di lavorare. È necessario fare questo passo ora: auspico che il Governo abbia coraggio e lo faccia". Lo dice in un nota il Commissario Provinciale di Milano della Lega Salvini Premier Stefano Bolognini. "A Milano – prosegue l'esponente leghista – il settore delle discoteche e del divertimento è molto importante. Negare loro il diritto a lavorare, in sicurezza e seguendo i protocolli, come anche negare ai ragazzi il diritto a divertirsi, sarebbe un segnale sbagliato. La ripartenza deve esserci per tutti, altrimenti non è una vera ripartenza. Per questo – conclude –, penso che il Governo dovrebbe dare via libera alla riapertura di discoteche e sale da ballo dal primo luglio e mi auguro lo faccia".(Com)