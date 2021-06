Regno Unito: premier Johnson conferma rinvio allentamento restrizioni anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha ufficialmente annunciato che l'allentamento finale delle restrizioni anti Covid, previsto originariamente per il 21 giugno, sarà posticipato fino al 19 luglio. Johnson ha riferito che ci sarà una revisione delle regole in vigore dopo due settimane a partire dal 21 giugno, e si è detto "fiducioso" che il ritardo non sarà superiore alle quattro settimane. "Monitoreremo la situazione dei contagi ogni giorno, e se dopo due settimane avremo concluso che il rischio sarà diminuito ci riserviamo la possibilità di procedere con il passo quattro della nostra strategia, e riaprire completamente prima", ha spiegato in una conferenza stampa tenuta a Downing Street. Johnson ha spiegato che procedere il 21 giugno vorrebbe dire "una reale possibilità che il virus superi le vaccinazioni" e che questo "causerebbe migliaia di nuovi decessi che si sarebbero potuti altrimenti evitare". Gli esperti hanno invocato per diverse settimane ormai un ritardo nel previsto allentamento delle restrizioni, affermando che ci sarebbe stato un "significativo aumento" delle persone che avrebbero avuto bisogno di trattamenti ospedalieri per Covid se questo fosse andato avanti come previsto il 21 giugno. La decisione arriva in una situazione dei contagi caratterizzata dalla sempre maggiore diffusione nel Paese della variante Delta, identificata per la prima volta in India. (Rel)