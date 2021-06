Nato: Merkel, deterrenza e dialogo nei rapporti con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato dovrebbe fondare i propri rapporti con la Cina sui “due pilastri” della deterrenza e del dialogo. È quanto dichiarato dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel, durante la conferenza stampa al termine del vertice dell'Alleanza atlantica, tenuto oggi a Bruxelles. In particolare, Merkel si è detta “una grande sostenitrice dell'approccio a due pilastri”. In particolare, ha evidenziato la cancelliera, “è corretto prestare maggiore attenzione alla Cina nel nuovo concetto strategico dell'Alleanza atlantica”. Se si guarda “alla minaccia informatica, alla politica estera e alla cooperazione militare tra Russia e Cina, è chiaro che questo Paese non deve essere trascurato”. Tuttavia, come sottolineato da Merkel, “non bisogna esagerare, si deve trovare il giusto equilibrio”. Per la cancelliera, infatti, “la Cina è un rivale in molte questioni, ma è anche un partner in tate altre”. A Pechino andrebbe, quindi, fatta un'offerta di dialogo, basata sul modello dei colloqui tra la Nato e la Russia. (Geb)