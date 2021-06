Lazio: Regione, ultimo incontro dedicato alla "green e circular economy" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questo incontro concludiamo il ciclo di appuntamenti avviati più di un mese fa per l'aggiornamento della nostra Smart Specialisation Strategy in vista della nuova programmazione unitaria 2021-2027 - prosegue l'assessore Orneli -. Complessivamente, in questo percorso abbiamo coinvolto più di 1.500 persone rappresentative di grandi imprese, Pmi, centri di ricerca, università, associazioni e parti sociali. Un successo di partecipazione che ci fa ben sperare, perché è il segno di un ecosistema che vuole tornare protagonista di una grande sfida di innovazione per costruire un nuovo modello di sviluppo per la nostra Regione e per il nostro Paese. Non a caso concludiamo oggi con l'area della Green e circular economy: la sostenibilità è infatti la parola chiave da declinare per cambiare tutto e tornare a crescere. E questa è l'area forse più trasversale tra quelle della nostra S3 - aggiunge -. Nella programmazione 2014-2020 dei fondi europei questo è stato uno degli ambiti su cui si sono concentrati i maggiori investimenti di ricerca e sviluppo, con connessioni importanti con l'agrifood, la bioedilizia, le tecnologie abilitanti, l'economia del mare, la salute. Il Lazio è pronto ora a fare un ulteriore salto di qualità, grazie anche al fatto che l'85 per cento della ragguardevole dotazione del Fesr della nuova programmazione, circa 1,7 miliardi di euro, sarà concentrata negli Obiettivi di Policy 1 e 2 dell'Ue, ossia 'Europa più intelligente' e 'Europa più verde', all'interno dei quali la Green Economy trova il suo spazio", conclude. (Com)