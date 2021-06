Covid: Tedros (Oms), incremento dei casi in Africa è preoccupante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il forte incremento di casi di Covid-19 in Africa è particolarmente preoccupante dal momento che è il continente con il minor accesso a vaccini, diagnostica e ossigeno. Lo ha dichiarato oggi il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel suo consueto briefing settimanale con la stampa. "Un recente studio di 'The Lancet' ha mostrato che l'Africa ha il più alto tasso di mortalità tra i malati gravi di Covid-19, nonostante abbia riportato meno casi rispetto alla maggior parte delle altre regioni. I dati disponibili suggeriscono che le nuove varianti hanno sostanzialmente portato verso l'alto la trasmissione a livello globale", ha affermato Tedros. "Ciò significa che i rischi sono aumentati per le persone che non sono protette, che rappresentano la maggior parte della popolazione mondiale. In questo momento il virus si sta muovendo più velocemente della distribuzione globale dei vaccini", ha messo in guardia il direttore dell'Oms, ribadendo che l'obiettivo comune deve essere quello di vaccinare almeno il 70 per cento della popolazione mondiale. "Per farlo abbiamo bisogno di 11 miliardi di dosi", ha aggiunto Tedros, accogliendo con favore l'annuncio da parte dei Paesi del G7 di donare 870 milioni di dosi di vaccino principalmente attraverso il meccanismo Covax. "Questo è un grande aiuto, ma ne abbiamo bisogno di più (dosi) e più velocemente. Ci sono abbastanza dosi di vaccino a livello globale per ridurre la trasmissione e salvare molte vite, se utilizzati nei posti giusti, per le persone giuste. Gli operatori sanitari e coloro che sono più a rischio devono avere la priorità su quelli a basso rischio", ha concluso.(Res)