M5s: Conte condanna l'aggressione al deputato Aiello

- L'ex premier e leader in pectore del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte ha condannato l'aggressione ai danni di Davide Aiello, deputato M5s e membro della Commissione Antimafia, avvenuta ieri sera a Casteldaccia. "Ha subito una dura aggressione personale, sfrontata e proterva, in piazza e davanti a vari testimoni. L’aggressore ha inteso vendicarsi per la pubblica denuncia che Davide fece a suo tempo, nel corso di un suo intervento in Parlamento, di un sistema clientelare e di scambio messo in piedi a Casteldaccia in occasione delle scorse elezioni amministrative. L’aggressore non solo è stato denunciato, ma ha ottenuto che adesso i riflettori sono più accesi che mai sulla denuncia fatta a suo tempo da Davide", ha scritto su Facebook Conte. "Sono già stato a Casteldaccia, alle porte di Palermo. Ricordo bene la bruttissima alluvione che provocò lo straripamento del fiume Milicia e che si portò via due intere famiglie. Era il 3 novembre 2018 e, da Presidente del Consiglio, mi recai subito sul posto per esprimere cordoglio ai parenti sopravvissuti e per verificare i danni", ha aggiunto il leader M5s, che ha copnfermato che tornerà prossimamente a Casteldaccia per mostrare solidarietà a Davide nella stessa piazza e nello stesso bar in cui è stato aggredito. "Io non dimentico. Casteldaccia si aggiungerà agli altri luoghi (tra gli altri: il quartiere Borgo Vecchio di Palermo, dove i negozianti hanno denunciato il pizzo) che visiterò per dimostrare che noi resteremo sempre inflessibili e intransigenti nel difendere la legalità e nel contrastare tutti gli episodi di malaffare e i sistemi mafiosi. Davide siamo tutti con te", ha concluso Conte. (Rin)