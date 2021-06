Ungheria: il Paese inaugura una gara per la concessione delle sue autostrade per 35 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria ha avviato una gara per la concessione privata delle sue autostrade per 35 anni. Lo rende noto il portale "24.hu". La gara riguarda la pianificazione, il ripristino, la costruzione, il controllo, la gestione, la manutenzione e il finanziamento di circa 2 mila chilometri di autostrade, inclusi un centinaio di ponti. Secondo il progetto, il modello di concessione non sarà attuato con un sostanziale aumento del debito pubblico. L'esecutivo pensa che i pedaggi saranno sufficienti a finanziare i costi della concessione. Alle insinuazioni di una parte dell'opposizione che la gara possa essere vinta da qualcuno vicino al partito Fidesz ha risposto Gergely Gulyas, a capo della cancelleria del premier Viktor Orban. Gulyas ha precisato che la gara è europea e che quindi qualsiasi società dell'Unione europea può parteciparvi. "E' difficile individuare una singola azienda ungherese che possa farsi carico" della concessione, ha detto. (Vap)