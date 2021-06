Algeria: elezioni, Fronte di liberazione nazionale in testa secondo risultati preliminari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fronte di liberazione nazionale (Fln, il partito al potere dal 1962) sarebbe in testa alle elezioni legislative tenute in Algeria sabato 12 giugno, perdendo tuttavia circa un terzo dei seggi rispetto alle precedenti consultazioni del 2017. Secondo i risultati preliminari delle elezioni, i partiti di orientamento islamico all'opposizione, invece, avrebbero aumentato notevolmente la loro presenza nell'Assemblea nazionale del popolo, al punto da contendere la vittoria alle formazioni politiche tradizionali. Sei partiti avrebbero raccolto la maggioranza dei seggi nel parlamento algerino. In particolare, l'Fln si sarebbe avvicinato alla soglia di 100 seggi su 407, e i suoi migliori risultati sarebbero stati registrati nei dipartimenti di Djelfa, Algeri e Bejaia, ma avrebbe perso quasi 50 seggi rispetto alle legislative del 2017 (quando aveva ottenuto 161 seggi). Il Movimento della società per la pace (Msp, partito di orientamento islamista), sarebbe arrivato secondo con circa 70 seggi, approfittando della minore affluenza, che ha raddoppiato i suoi seggi rispetto alla scorsa legislatura. Il Raggruppamento nazionale democratico (Rnd, alleato dell'Fln all'interno della compagine di governo) avrebbe mantenuto la sua quota nel nuovo parlamento, superando il tetto dei 50 seggi. Le liste dei candidati libero, il più grande blocco indipendente dalla creazione dell'Assemblea nazionale del popolo, avrebbero totalizzato 50 seggi. Il Fronte El Moustakbal (di orientamento centrista), da parte sua, avrebbe ottenuto buoni risultati in diversi dipartimenti e le prime stime indicano che avrebbe superato il tetto dei 40 seggi, così come il partito islamista El Binaa (di orientamento islamico), che dovrebbe raggiungere la stessa quota. (Ala)