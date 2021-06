Germania: la ministra della Giustizia Lambrecht contro Telegram

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Giustizia e della Tutela dei consumatori tedesca, Christine Lambrecht, interviene contro il servizio di messaggistica Telegram. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che il dicastero di Lambrecht ha inviato all'azienda due convocazioni per audizione. In questo modo, sono stati avviati altrettanti procedimenti contro Telegram, accusata di non aver istituito canali di segnalazione “facilmente accessibili e immediatamente riconoscibili” per i contenuti criminali. In questo modo, la società avrebbe violato la normativa sulle applicazioni di rete in vigore in Germania. In precedenza, Lambrecht aveva comunicato la volontà di disciplinare in maniera più rigorosa anche i servizi di messaggistica di minori dimensioni. In particolare, Telegram è sospettata di fungere da piattaforma per lo scambio di informazioni tra gruppi di estrema destra. “Non dobbiamo permettere che commenti di odio illegali o appelli alla violenza si diffondano senza controllo”, aveva dichiarato la ministra della Giustizia e della Tutela dei consumatori tedesca. (Geb)