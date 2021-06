Decreto Sostegni bis: Manzo (M5s), emendamento per salvare servizi a cittadini in Comuni in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Teresa Manzo, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Bilancio alla Camera, in merito al decreto Sostegni bis afferma: "Abbiamo presentato un emendamento, a mia prima firma, affinché gli enti locali in esercizio provvisorio possano deliberare variazioni al bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dall'Unione europea, dallo Stato e dalle Regioni, qualora le attività da finanziare siano soggette a scadenza e la cui mancata realizzazione determinerebbe un danno per i servizi fondamentali da garantire ai cittadini". La parlamentare prosegue in una nota: "Con una proroga dell'approvazione del bilancio al 31 luglio 2021, diamo respiro a questi Enti, auspicando un inquadramento normativo dopo la sentenza della Corte costituzionale. Inoltre, non possiamo permettere che questi Comuni perdano finanziamenti per vari progetti, in un periodo, oltretutto, in cui ogni sforzo deve essere convogliato verso la ripresa delle attività del Paese". (Com)