Milano: De Corato, il Consiglio comunale torna in presenza da lunedì

- "Finalmente, dopo infinite richieste da parte di Fratelli d'Italia e manifestazioni fuori da Palazzo Marino, da lunedì 21 giugno prossimo il Consiglio comunale tornerà a svolgersi in presenza", afferma il consigliere comunale di Fd’I a Milano, Riccardo De Corato, già vice sindaco del capoluogo lombardo ed assessore regionale, in seguito alla comunicazione data durante la seduta odierna. "Non era pensabile continuare con una simile farsa: mentre in tutta la Lombardia, gradualmente, si sono affievolite le restrizioni e le attività commerciali hanno riaperto, il Consiglio comunale di Milano sembrava sordo all'idea, più volte richiesta da Fd’I, di ripartire in presenza abbandonando gli schermi e con le dovute cautele. Probabilmente a qualcuno questa decisione farà storcere il naso perché, ormai, troppo abituato a seguire il Consiglio come fosse una partita di calcio comodamente dal divano e, magari, anche in pigiama. Personalmente mi fa piacere che dalla settimana prossima si tornerà a dare il giusto peso all'assemblea. Durante il Consiglio odierno ho denunciato le continue risse e aggressioni nelle zone della movida come alle colonne di San Lorenzo, Piazza XXIV Maggio e Navigli. Al sindaco, che nei giorni scorsi ha evidenziato la penuria di personale delle forze dell'ordine che possa controllare queste aree, ho suggerito di richiedere i 436 militari di strade sicure messi nel 2009 dal centrodestra e tolti da Pisapia. Sono inoltre intervenuto anche sul tema della polizia locale, facendo un'interrogazione riguardo: la creazione del progetto "Notti Sicure"; l'introduzione di idonee cassette per la custodia delle armi da installare in tutti i comandi/nuclei e la messa a norma dei locali e degli uffici del corpo; modifiche delle norme bavaglio previste dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Milano, contenute nella delibera di Giunta del 26/02/2021 numero 174/2021, pubblicata all'albo pretorio in data 01/03/2021, con particolare rilevanza agli art. 7, 10 e 16 di detto codice", conclude De Corato. (Com)