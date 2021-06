Wikileaks: Di Stasio (M5s), possibili violazioni dei diritti dell'uomo, Ue intervenga per scarcerazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iolanda Di Stasio, deputata del Movimento cinque stelle e capogruppo in commissione Esteri, intervenendo in Aula alla Camera a proposito della mozione sul caso Assange ha affermato: "Attraverso la sua azione Julian Assange ha svelato le condotte illegali o minacciose di organi istituzionali e di potenti lobby e la sua Wikileaks ha consentito alla democrazia contemporanea di superare e mostrare i limiti del giornalismo tradizionale. Per questo - ha continuato la parlamentare - riteniamo fondamentale che il governo valuti la possibilità di sostenere iniziative finalizzate a garantire che siano tutelati i diritti umani e le libertà fondamentali di Assange, sempre nel rispetto dell'autonomia e delle prerogative della magistratura britannica". L'esponente del M5s ha aggiunto: "Assange è divenuto simbolo da difendere, l'auspicio è che in raccordo con i partner Ue e in linea con le convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo si intervenga perché si arrivi presto alla sua scarcerazione". (Rin)